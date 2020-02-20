В Калининграде на ул. Мишина загорелся автомобиль

В Калининграде поздно вечером в среду, 19 февраля, на ул. Сержанта Мишина в Центральном районе произошёл пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Выгорел моторный отсек в автомобиле «Шевроле». Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
В Калининграде поздно вечером в среду, 19 февраля, на ул. Сержанта Мишина в Центральном районе произошёл пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Выгорел моторный отсек в автомобиле «Шевроле». Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
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