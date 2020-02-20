Прокуратура обнаружила незаконную торговлю алкоголем на Центральном рынке

Прокуратура обнаружила незаконную торговлю алкоголем на Центральном рынке
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура Калининграда во время проверки обнаружила на Центральном рынке точку, где продавался алкоголь без соответствующей лицензии. Кроме того, часть продукции оказалась без акцизных марок, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту выявленных нарушений заместителем прокурора города было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Суд назначил предпринимателю штраф в размере 50 тысяч руб. с конфискацией продукции в количестве 338 бутылок общим объемом 129,925 л. Решение не вступило в законную силу.

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