Прокуратура обнаружила незаконную торговлю алкоголем на Центральном рынке

Прокуратура Калининграда во время проверки обнаружила на Центральном рынке точку, где продавался алкоголь без соответствующей лицензии. Кроме того, часть продукции оказалась без акцизных марок, сообщает пресс-служба ведомства.



По факту выявленных нарушений заместителем прокурора города было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Суд назначил предпринимателю штраф в размере 50 тысяч руб. с конфискацией продукции в количестве 338 бутылок общим объемом 129,925 л. Решение не вступило в законную силу.