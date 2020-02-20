В Черняховске «Фольксваген» сбил пьяного мотоциклиста, пострадали двое (фото)

В Черняховске «Фольксваген» сбил пьяного мотоциклиста, пострадали двое (фото)
Фото ГИБДД
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В Черняховске в результате ДТП с участием авто и мотоцикла пострадали двое мужчин. Об этом в четверг в своем Instagram сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 21.30 в среду. 21-летний водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Минск» под управлением 31-летнего водителя, который ехал со встречного направления прямо.

В результате столкновения водитель мотоцикла и его 31-летний пассажир получили телесные повреждения. В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения.

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