В Советске пенсионер пострадал под колесами «Газели», его пес погиб (фото)

В Советске грузовой микроавтобус сбил 66-летнего мужчину, гулявшего с собакой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла утром в среду на Калининградском шоссе в районе дома № 1. По прилегающей территории, от места разгрузки магазина «Виктория», задним ходом двигался автомобиль «Газель» под управлением 51-летнего водителя. Автомобиль сбил 66-летнего мужчину, который двигался попутно, по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы, а его питомец погиб.
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