Житель Балтийска получил 6,5 лет колонии за торговлю марихуаной и метамфетамином

Житель Балтийска получил 6,5 лет колонии за сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вечером в мае 2019 года мужчина, находясь в автомобиле марки «Хендай Голлопер» в районе АЗС «Лукойл» в Балтийске продал женщине марихуану массой 0,02 грамма. Покупательница затем выдала наркотики сотрудникам полиции.

Через 10 минут в районе дома № 19 «а» ул. Киркенесской он продал мужчине, также выступавшему в роли закупщика, за 2 тыс. рублей 1,70 грамма метамфетамина.

Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического вещества, совершенном в значительном размере) и приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.