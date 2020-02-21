За неделю в регионе изъяли у браконьеров более тонны незаконно добытой рыбы

За неделю в регионе изъяли у браконьеров более тонны незаконно добытой рыбы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Инспекторами Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства за неделю изъято более тонны незаконно добытой рыбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 12 по 19 февраля инспекторы провели 32 рейда. В итоге было выявлено 23 нарушения, в том числе три нарушения прибрежного рыболовства, 16 нарушений правил рыболовства рыбаками-любителями, четыре нарушения охраны среды обитания водных биоресурсов.Задержано 23 нарушителя, у которых изъято 33 орудия лова (23 — запрещенные), арестовано шесть транспортных средств. Всего у браконьеров было изъято 1 185 кг рыбы, основная часть на маршруте во время транспортировки. Общая сумма штрафов составила 79 тыс. рублей. Предъявлено ущерба, нанесенного водным биоресурсам, на сумму более 45 тыс. рублей.

В частности, в Калининградском заливе в районе поселка Севастопольский Балтийского района был задержан местный житель, который с лодки ПВХ «Baltik BOAT», оснащенной мотором «Ямаха», ловил на спиннинг рыбу. На момент задержания нарушитель успел выловить семь штук судака, что превышает суточную норму вылова на одного человека на два экземпляра общим весом 4,5 кг. Нарушитель привлечен к ответственности, за добытую сверх нормы рыбу ему придется заплатить 6 610 рублей.

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