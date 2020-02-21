Двух калининградцев в Греции приговорили к 395 годам тюрьмы за перевозку нелегалов

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В Греции двух калининградских моряков суд признал виновными в организации нелегальной миграции. Как сообщает «Фонтанка», 29-летний Андрей Журавлёв и 27-летний Александр Илларионов на двоих получили 395 лет тюрьмы.

О решении суда 21 февраля журналистам рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, моряков задержали в ноябре 2019 года при перевозке нелегальных мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки из Турции в Италию. «Судно попало в шторм, и моряки вынуждены были попросить помощи, спасатели отогнали яхту в Грецию, где крайне суровое наказание за перевозку нелегалов. По местным законам за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего — к 7,5 годам. Таким образом, срок легко может достигнуть нескольких сотен лет», — пишет издание.

Объявление о найме матросов на яхту россияне нашли в Интернете, думая, что речь идет о простой перегонке судов, говорит Мельников. Однако на борт начали сажать людей, а в ответ на протесты моряков пригрозили взыскать с них стоимость обучения и пообещали разные неприятные последствия.

Калининградцы должны выплатить штрафы в несколько миллионов евро и нуждаются в помощи со стороны консульских работников, добавил Мельников. Для оплаты адвокатов всех задержанных россиян нужно собрать 74,8 тысячи евро.


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