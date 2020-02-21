Во время драки у бара на Ленпроспекте одна женщина откусила палец у другой

Суд назначил компенсацию морального вреда участницам драки, которая произошла у бара на Ленинском проспекте. Деньги они будут должны выплатить друг другу, следует из решения Областного суда, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в его пресс-службе.



Одна из участвовавших в драке женщин обратилась в Московский районный суд. Она указала, что это произошло в апреле 2018 года: ответчица нанесла ей удары ногами и руками по лицу, голове и туловищу, а потом откусила фалангу пальца правой руки.

Ответчица обратилась со встречным иском, заявив, что в результате драки она, в свою очередь, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Суд установил, что травмы друг другу нанесли обе женщины, и одна, и вторая обращались за медицинской помощью.

Согласно судебному решению, откусившая палец должна будет выплатить своей визави компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, та, в свою очередь, — 70 тыс. рублей.

Этот вердикт был обжалован в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Решение вступило в законную силу.