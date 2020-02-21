Сотрудники регионального Росреестра предоставляли недостоверные сведения о доходах

Сотрудники регионального Росреестра предоставляли недостоверные сведения о доходах
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская прокуратура выявила в областном управлении Росреестра нарушения, связанные с предоставлением неверных сведений по доходам и имуществу сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 4 служащих отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии сообщили неполные и ложные сведения о своих доходах, а также имуществе. Уточняется, что помимо прочего сотрудники не указали информацию о прибыли своих супругов и банковских счетах. Нарушения выявили после изучения документации за 2017-2018 годы.

Также 2 работника не предоставили сведения о расходах по покупкам объектов недвижимости в 2016 году, стоимость которых значительно превышает их доход за три года до заключения сделки.

Прокуратура внесла представление адрес и.о. руководителя регионального управления Росреестра, которое уже рассмотрено и удовлетворено. Сообщается, что 5 работников привлекли к дисциплинарной ответственности, а расходы еще одного сотрудника теперь находятся под контролем.

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