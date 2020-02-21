ЖКХ Гурьевска задолжало более 1 млн рублей за тепло для жителей

ЖКХ Гурьевска задолжало более 1 млн рублей за тепло для жителей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевске муниципальное предприятие задолжало поставщику топлива более 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 21 февраля, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что компания «БалтЭнергоТрейд» поставляла энергоресупры МУП ЖКХ «Коммунальник». Муниципальное предприятие, в свою очередь, обеспечивало население Гурьевского городского округа услугами теплоснабжения. Однако за использованные ресурсы ЖКХ так и не рассчиталось — за отопительный период у «Коммунальника» накопилась задолженность в 1160000 рублей.

Как отметили в ведомстве, директора МУП ЖКХ «Коммунальник» привлекли к дисциплинарной ответственности, а также его обязали рассчитаться поставщиком. На данный момент задолженность за потребленное горожанами тепло полностью погашена.

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