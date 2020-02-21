В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося оплатить покупки фальшивыми деньгами

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался расплатиться фальшивыми деньгами в супермаркете. Об этом в пятницу, 21 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.



Как уточнили в пресс-службе, горожанин пришел в один из супермаркетов на ул. 9 Апреля и попытался оплатить покупки пятитысячной купюрой. Продавец засомневалась в ее подлинности и решила проверить деньги по детектору. Когда выяснилось, что житель города хотел расплатиться «фальшивкой», женщина нажала кнопку тревожной сигнализации.

После этого мужчин задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.