Житель Знаменска пробил грудную клетку односельчанину, к которому испытывал неприязнь

В Гвардейске сотрудники полиции вычислили жителя Знаменска, который пробил односельчанину грудную клетку, передает пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, в больницу поступил 37-летний горожанин с проникающим ранением грудной клетки, после чего медики обратились в полицию. Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 26-летний житель Знаменска, который в ходе ссоры напал на оппонента. Уточняется, что между мужчинами сложились неприязненные отношения. «Полицейские нашли и изъяли орудие преступления, которое злоумышленник успел спрятать», — отметили в пресс-службе.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ведётся следствие.