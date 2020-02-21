Житель Знаменска пробил грудную клетку односельчанину, к которому испытывал неприязнь

Житель Знаменска пробил грудную клетку односельчанину, к которому испытывал неприязнь
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске сотрудники полиции вычислили жителя Знаменска, который пробил односельчанину грудную клетку, передает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в больницу поступил 37-летний горожанин с проникающим ранением грудной клетки, после чего медики обратились в полицию. Выяснилось, что к преступлению причастен ранее судимый 26-летний житель Знаменска, который в ходе ссоры напал на оппонента. Уточняется, что между мужчинами сложились неприязненные отношения. «Полицейские нашли и изъяли орудие преступления, которое злоумышленник успел спрятать», — отметили в пресс-службе.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ведётся следствие.

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