Жителю Гусева грозит «уголовка» за растрату денег с топливной карты начальницы

В Гусеве 43-летнему местному жителю грозит уголовная ответственность за то, что он дал топливную карту начальницы своему другу. Об этом в пятницу, 21 февраля, пишет пресс-служба регионального УМВД.



По данным ведомства, предпринимательница вверила работавшему у нее в организации водителю топливную карту, чтобы тот заправлял с ее помощью служебный транспорт. Однако мужчина решил помочь своему другу, разрешив горожанину купить дизельного топлива для своей машины. Сообщается, что товарищ заправился на 24 тысячи рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение либо растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.