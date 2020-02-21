В Калининграде суд приговорил к трем годам колонии рецидивистку за грабеж

В Калининграде суд приговорил к трем годам колонии рецидивистку за грабеж
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде женщина пыталась обокрасть прохожую, сорвав с ее шеи подвеску. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Установлено, что ранее осужденная за наркоторговлю женщина подошла к прохожей на улице П.Морозова в вечернее время, обхватила сзади за шею и сорвала цепочку. На судебном заседании подсудимая пояснила, что пошла на преступление, так как испытывала материальные трудности из-за отсутствия постоянного места работы и стабильного заработка.

Приговором Московского районного суда женщина была признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшей причиненный материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.



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