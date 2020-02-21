Полиция ищет 17-летнюю школьницу, ранее уже сбегавшую из дома (фото)

Полиция Калининграда разыскивает 17-летнюю Яну Сидорец, передает пресс-служба регионального УМВД. В последний раз девушку видели 18 февраля, когда она уходила из дома.



Полиция уже искала Яну ранее — в конце ноября девушка ушла из из школы и пропала. Через пару дней беглянку нашли в больнице, но оттуда она снова сбежала.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы ниже плеч, глаза карие, на лбу имеет шрам.

Если вам что-либо известно о местонахождении Яны Сидорец, просим вас сообщить об этом по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403 либо 02 (102 с мобильного).