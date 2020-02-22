На Емельянова грузовик снес опору ЛЭП и спровоцировал пробку (видео)

На ул. Емельянова в Калининграде утром произошло ДТП с участием грузовика. Автомобиль с грузом снес опору ЛЭП. По предварительным данным, водитель не пострадал. На месте аварии энергетики устраняют ее последствия, одна полоса дороги заблокирована.
На ул. Емельянова в Калининграде утром произошло ДТП с участием грузовика. Автомобиль с грузом снес опору ЛЭП. По предварительным данным, водитель не пострадал. На месте аварии энергетики устраняют ее последствия, одна полоса дороги заблокирована.
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