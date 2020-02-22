На Люблинском шоссе в ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Калининградской области в пятницу утром в ДТП пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в 8. 15 минут на Люблинском шоссе. От улицы Габайдулина в сторону поселка Люблино следовал автомобиль «Киа» под управлением 30-летней женщины, которая на прямом участке дороги не справилась с управлением, допустила наезд на придорожное дерево слева по ходу движения автомобиля, после чего ее авто опрокинулось в кювет. В результате ДТП девушка-водитель госпитализирована.
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