В Калининграде задержали рецидивиста за кражу ноутбука из магазина мебели

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции поступило заявление от директора мебельного магазина о том, что неизвестный, воспользовавшись занятостью работников, тайно похитил из помещения ноутбук, лежавший на столе. Ущерб составил 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Злоумышленника задержали по горячим следам. Полицейские изъяли украденное имущество и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.