В Калининграде задержали рецидивиста за кражу ноутбука из магазина мебели

В Калининграде задержали рецидивиста за кражу ноутбука из магазина мебели
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции поступило заявление от директора мебельного магазина о том, что неизвестный, воспользовавшись занятостью работников, тайно похитил из помещения ноутбук, лежавший на столе. Ущерб составил 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Злоумышленника задержали по горячим следам. Полицейские изъяли украденное имущество и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
NULL
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter