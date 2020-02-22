В Италии зарегистрированы первые смерти европейцев от китайского коронавируса

В Италии зарегистрированы первые смерти европейцев от китайского коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Два первых случая смерти европейцев от коронавируса Covid-19 зарегистрированы в Италии. Об этом со ссылкой на итальянские СМИ пишет «Интерфакс».

В больнице города Падуя умер 78-летний итальянец — бывший владелец небольшой строительной компании, отец троих детей Адриано Тревисан. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Второй жертвой китайского коронавируса стала женщины, проживавшая в Ломбардии на севере Италии. У нее возникли осложнения в связи с сопутствующими заболеваниями.

В течение дня в больницах региона Венето планируют обследовать около 600 человек, которые контактировали с зараженными.

Как подчеркивает информагентство, это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза.

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