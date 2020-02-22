В Москве прошли задержания по делу о банкротстве «Инвестбанка»

Президент столичной Федерации хоккея и бывший предправления Инвестбанка Сергей Менделеев, а также экс-члены наблюдательного совета банка Владимир Гезин, Сергей Зайцев и некий Григорий Юсуфов задержаны в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве «Инвестбанка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Постановлениями Тверского районного суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста«,— уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе Тверского суда ТАСС сообщили, что они были арестованы по ходатайству следствия до 20 апреля. Юсуфов и Гезин отправлены под домашний арест.

Напомним, что 13 декабря 2013 года ЦБ отозвал лицензию у банка, тогда входившего в число 80-ти крупнейших кредитных учреждений страны. 4 марта 2014 года Арбитраж Москвы признал «Инвестбанк» банкротом. После этого сбережения смогли вернуть 25 530 вкладчиков на сумму 8,97 млрд рублей. С исками к АСВ обратились 408 жителей и предприятий Калининграда.