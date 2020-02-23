Очевидец: пьяный водитель «Мерседеса» устроил «лобовое» на ул. Емельянова (фото)

В ночь на воскресенье произошло ДТП на ул. Емельянова, виновником которого стал пьяный водитель. Об этом сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».



Как отмечает очевидец, водитель автомобиля Mercedes сел за руль в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Toyota Corolla, водитель и пассажир которого получили переломы и ушибы. Водитель автомобиля Mercedes не пострадал.

Пострадавшие разыскивают свидетелей ДТП.