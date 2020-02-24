Пропала 27-летняя женщина, она нуждается в медпомощи (фото)

Родственники, полиция и волонтеры разыскивают 27-летнюю Юлию Гец, пропавшую накануне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в ПСО «Запад».

В 13:00 в воскресенье, 23 февраля, женщина вышла из дома в п. Заостровье Зеленоградского района и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Калининграде.

Приметы: на вид 20 лет, рост 155 см, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета: темно-синее стеганое пальто с меховым воротником, черные сапоги до колен.