Пропала 27-летняя женщина, она нуждается в медпомощи (фото)

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Родственники, полиция и волонтеры разыскивают 27-летнюю Юлию Гец, пропавшую накануне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в ПСО «Запад».

В 13:00 в воскресенье, 23 февраля, женщина вышла из дома в п. Заостровье Зеленоградского района и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Калининграде.

Приметы: на вид 20 лет, рост 155 см, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета: темно-синее стеганое пальто с меховым воротником, черные сапоги до колен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Гец, просят сообщить об этом по телефонам: +79520598704, 02, 102, 112 (полиция), 8(4012) 508 038, 89114825088 (ПСО «Запад»).


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