Пассажир рейса Львов-Вильнюс устроил скандал из-за объявлений не на русском

Пассажир рейса Львов-Вильнюс устроил скандал из-за объявлений не на русском
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Пассажир рейса Wizz Air из Львова в Вильнюс устроил скандал из-за отсутствия объявлений на русском языке. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на очевидцев и подтверждение службы аэропортов Литвы.

Инцидент произошел в пятницу. Один из пассажиров отказался пристегивать ремень безопасности, пока стюардесса не озвучит инструкцию публично не только на английском и литовском, но и на русском языке.

Бортпроводники пригрозили, что вызовут полицию, а рейс отложат. Тогда пассажир согласился с требованиями и успокоился. Однако, когда самолет взлетел, мужчина продолжил громко спрашивать, почему инструкции по безопасности не были переведены на русский.

Руководитель коммуникационных проектов аэропортов Литвы Лина Бейшине пояснила Delfi, что в аэропорту Вильнюса нарушителя спокойствия ожидал полицейский экипаж.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (22)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter