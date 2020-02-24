Пассажир рейса Львов-Вильнюс устроил скандал из-за объявлений не на русском

Пассажир рейса Wizz Air из Львова в Вильнюс устроил скандал из-за отсутствия объявлений на русском языке. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на очевидцев и подтверждение службы аэропортов Литвы.

Инцидент произошел в пятницу. Один из пассажиров отказался пристегивать ремень безопасности, пока стюардесса не озвучит инструкцию публично не только на английском и литовском, но и на русском языке.

Бортпроводники пригрозили, что вызовут полицию, а рейс отложат. Тогда пассажир согласился с требованиями и успокоился. Однако, когда самолет взлетел, мужчина продолжил громко спрашивать, почему инструкции по безопасности не были переведены на русский.

Руководитель коммуникационных проектов аэропортов Литвы Лина Бейшине пояснила Delfi, что в аэропорту Вильнюса нарушителя спокойствия ожидал полицейский экипаж.