Водитель «Ауди», влетевшей в дерево под Гурьевском, погиб

Водитель легкового авто, врезавшегося в дерево В Гурьевском районе, погиб. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла накануне в 12.30 на трассе «Заречье-Придорожное». Со стороны Придорожного в направлении Заречья ехал «Ауди 100» под управлением 34-летнего водителя. На правостороннем закруглении дороги мужчина не справился с управлением и авто врезалось в придорожное дерево слева по ходу движения. Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.Ранее о ДТП сообщали очевидцы происшествия.
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