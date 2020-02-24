На Муромской из-за резко затормозившего авто пострадала пенсионерка

На ул. Муромской областного центра в салоне автобуса получила травмы 71-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Инцидент произошел в 11.00 в воскресенье. Со стороны улицы Земнухова в сторону Муромской двигался автобус «Сетра» под управлением 60-летнего водителя. Перед автобусом резко затормозил автомобиль, водителю автобуса также пришлось прибегнуть к резкому торможению. В результате пожилая пассажирка автобуса не удержалась на ногах.
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