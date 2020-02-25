На трассе «Калининград-Балтийск» пенсионерка попала под колеса машины

В понедельник вечером под Светлым 63-летний автомобилист сбил пенсионерку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в районе 20 часов на 30 километре автодороги «Калининград-Балтийск». Водитель марки «Исузу» сбил 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево относительно движения машины. Сообщается, что на одежде женщины не было никаких светоотражающих элементов. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения.
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