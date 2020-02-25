УМВД: в Калининграде «Фольксваген» сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Калининграде накануне днем водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет пресс-служба областного УМВД.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в районе трех часов дня на улице Федора Воейкова. Уточняется, что 23-летний водитель «Фольксвагена», двигавшийся со стороны ул. Горького, наехал на велосипедиста. В момент столкновения молодой человек пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения легковушки. «В результате ДТП 16-летний велосипедист пострадал», — отметили в пресс-службе.
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