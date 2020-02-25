Калининградец обокрал иностранного студента и уехал от него на такси

Калининградец обокрал иностранного студента и уехал от него на такси
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде местный житель уехал на такси от иностранца, которого обокрал, пишет во вторник, 25 февраля, пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, к 20-летнему студенту из другого государства подошел незнакомец и попросил у него мобильный телефон — с устройства мужчина якобы хотел забронировать билет на самолет. В какой-то момент к горожанину подъехало такси, в которое он сел и уехал. Иностранец побежал за машиной и просил водителя остановиться, но тот на просьбы молодого человека не отреагировал.

Пострадавший обратился в полицию, где через несколько дней определили маршрут автомобиля и личность скрывшегося на нем преступника. Когда мужчину задержали, выяснилось, что украденный телефон он уже успел продать. В отношении калининградца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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