Калининградец обокрал иностранного студента и уехал от него на такси

В Калининграде местный житель уехал на такси от иностранца, которого обокрал, пишет во вторник, 25 февраля, пресс-служба регионального УМВД.



По информации ведомства, к 20-летнему студенту из другого государства подошел незнакомец и попросил у него мобильный телефон — с устройства мужчина якобы хотел забронировать билет на самолет. В какой-то момент к горожанину подъехало такси, в которое он сел и уехал. Иностранец побежал за машиной и просил водителя остановиться, но тот на просьбы молодого человека не отреагировал.

Пострадавший обратился в полицию, где через несколько дней определили маршрут автомобиля и личность скрывшегося на нем преступника. Когда мужчину задержали, выяснилось, что украденный телефон он уже успел продать. В отношении калининградца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.