Мэрия об упавшем на дом дереве: оно не было сухим или больным

Упавшую на жилой дом на ул. Степана Разина липу обследовали несколько лет назад и приняли решение провести омолаживающую обрезку. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это дерево было старым. Общественность негативно относится к вырубке деревьев, и администрация старается по максимуму сохранять зеленые насаждения, поэтому несколько лет назад после проведенного обследования была проведена только омолаживающая обрезка, так как оно не было сухим или больным. Но дерево все-таки было сильно ослаблено, так что обрезка не помогла и оно упало. Обращений ни от кого по поводу проведения дополнительного обследования этого дерева не поступало», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел утром во вторник, никто не пострадал. Крона упавшего дерева достала до окна на первом этаже, но стекло не разбилось, хотя удар повредил оконную раму.