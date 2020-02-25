Прокуратура: суд приговорил экс-заместителя главы Черняховска к 5 годам колонии

Прокуратура: суд приговорил экс-заместителя главы Черняховска к 5 годам колонии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Бывшего заместителя главы Черняховска Александра Казимирского приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал Казимирского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), и приговорил к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также экс-чиновника обязали выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки — 3,6 млн рублей. Кроме того, бывшего замглавы Черняховска лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Александр Казимирский обвиняется в получении взятки от директора ООО «СК Гранит» Бориса Старикова. По версии следствия, за 1,8 млн рублей он пообещал подписать акты выполненных работ по контракту, в рамках которого производился ремонт тротуаров тротуары в Черняховске. 

Сразу после получения взятки мужчину задержали. «На стадии предварительного следствия <…> наложен арест на счета обвиняемого в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 2,7 млн рублей, принадлежащие ему автомобиль, три земельных участка кадастровой стоимостью свыше 4,6 млн рублей, квартиры и помещения кадастровой стоимостью свыше 84 млн рублей», — рассказали «Новому Калининграду» в региональном СК. В ходе следствия Казимирский признал вину.

В начале июня прошлого года дело бывшего чиновника вернули прокурору из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями УПК (уголовно-процессуального кодекса), а в сентябре 2019 года Казимирского оставили под стражей еще на 5 месяцев.

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