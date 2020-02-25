Калининградка потратила с украденной карты 20 тыс. рублей на спиртное

Калининградка потратила с украденной карты 20 тыс. рублей на спиртное
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде ранее судимая женщина похитила банковскую карту своего сожителя и потратила 20 тысяч рублей на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 41-летняя жительница поселка Малое Борисово рассталась со своим сожителем и похитила у него банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Женщина пояснила полицейским, что потратила 20 тысяч рублей с чужой карты на покупку спиртного.

В отношении калининградки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Женщине грозит лишение свободы до пяти лет.



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