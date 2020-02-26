В Калининграде объявленная в розыск алиментщица была поймана на краже продуктов

В Калининграде объявленная в розыск алиментщица была поймана на краже продуктов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде при задержании подозреваемых в краже продуктов из магазина удалось поймать неплательщицу алиментов, числившуюся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализация в одном из магазинов на Московском проспекте. Выяснилось, что неустановленные мужчина и женщина совершили открытое хищение продуктов питания и скрылись. 

Спустя непродолжительное время при осмотре прилегающей территории росгвардейцы заметили подходящих под описание граждан. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, однако правоохранителям удалось их задержать. В ходе проверки документов выяснилось, что женщина находится в розыске за неуплату алиментов.

Правонарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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