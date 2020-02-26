Калининградец пытался остановить драку, но в итоге сам попал в больницу

Калининградец пытался остановить драку, но в итоге сам попал в больницу
Виталий Невар / Новый Калининград
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27-летний калининградец попал в больницу после того, как попытался разнять ссорившихся мужчин у мемориала «Бессмертным героям». Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, мужчина увидел группу ссорящихся людей, после чего подошел к ним и попытался предотвратить назревающую драку. Однако один из участников конфликта и начал бить калининградца по лицу за то, что он влез в чужую ссору. И хотя попытка уладить конфликт сработала — мужчины разошлись — «миротворцу» пришлось обратиться в больницу с переломом челюсти.

Полицейские смогли вычислить 25-летнего горожанина, избившего незнакомца. В отношении него возбудили уголовное дело части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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