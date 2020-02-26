Суд: заключенному в Калининграде добавили срок за помощь при покупке наркотиков

Суд: заключенному в Калининграде добавили срок за помощь при покупке наркотиков
Виталий Невар / Новый Калининград
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Заключенному одной из калининградских колоний добавили срок после того, как он попытался помочь знакомому купить наркотики. Об этом пишет пресс-служба Ленинградского районного суда.

Как отметили в ведомстве, в декабре 2018 года мужчина созвонился со своим товарищем, который попросил его помочь купить запрещенные вещества. Мужчина договорился с «поставщиком» о покупке 0,96 грамма карфентанила, а затем перевел ему на счет 10 тысяч рублей по платежной системе и рассказал знакомому о местоположении тайника. Однако план товарищей сорвался — нашедшего наркотики знакомого задержали сотрудники полиции.

Приговором Ленинградского районного калининградца прихнали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Так как мужчина уже отбывал наказание в колонии, приговор частично присоединили к старому сроку — теперь мужчина проведет 14 лет в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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