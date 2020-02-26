Калининградец на полупони преследовал грабителя и звонил в полицию (видео)

Калининградец на полупони преследовал грабителя и звонил в полицию (видео)
УМВД
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Житель Калининграда, 18-летний Денис Шипилов помог полиции задержать грабителя. Около полудня он находился около Северного вокзала со своим полупони по кличке Нинель и заметил как из торгового центра выскочил неизвестный и побежал в неизвестном направлении. За ним выбежала женщина и стала кричать о помощи. Шипилов вскочил на своего полупони и начал преследовать злоумышленника, одновременно сообщая координаты преследуемого полиции по телефону. В итоге силовики задержали подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Преследуемый пытался спрятаться во дворах, бежал по труднодоступным узким местам, где не может пройти лошадь, однако Денис Шипилов и Нинэль не отставали, точно сообщая полицейским маршрут движения. В итоге злоумышленник был задержан. Им оказался неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний житель Калининграда. Следственно-оперативная группа изъяла у него из кармана похищенный мобильный телефон», — отмечают в полиции.

«Преследуемый пытался спрятаться во дворах, бежал по труднодоступным узким местам, где не может пройти лошадь, однако Денис Шипилов и Нинэль не отставали, точно сообщая полицейским маршрут движения. В итоге злоумышленник был задержан», — отмечают в полиции.



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