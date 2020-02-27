В Калининграде на ул. Береговой произошел пожар с пострадавшим

Минувшей ночью в Калининграде произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Береговой поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг в 00.12. В пятиэтажном многоквартирном панельном жилом доме в двухкомнатной квартире на - этаже в комнате горела мебель и носимые вещи на общей площади 6 кв.м. Квартира полностью закопчена. Имеется пострадавший. Спасен 1 человек.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 11 человек и 1 единицы техники.