Двух лишенных прав жителей области поймали на повторном нетрезвом вождении (видео)

Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности двух водителей за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщается в «Инстаграме» областной ГАИ.
Одного из водителей остановили на улице Гвардейской в поселке Янтарном. 46-летний мужчина, лишенный водительских прав, с признаками опьянения управлял автомобилем «Опель». На требование сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин ответил отказом.
Второй нарушитель был остановлен в Светлогорске на улице Железнодорожной. Водитель 1989 года рождения управлял автомобилем марки «Хонда» в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым водительских прав.
Оба водителя привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.
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Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности двух водителей за повторное нетрезвое вождение. Один из водителей был выявлен на улице Гвардейской в поселке Янтарный. 46-летний мужчина управлял автомобилем марки «Опель» с внешними признаками опьянения, будучи лишённым права управления транспортными средствами. На законное требование сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения данный гражданин ответил отказом. Второй нарушитель был остановлен в городе Светлогорске на улице Железнодорожной. Водитель 1989 года рождения управлял автомобилем марки «Хонда» находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым права управления транспортными средствами. Оба водителя транспортных средств, привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. #гибдд39 #нетрезвыйводитель#профилактическоемероприятие
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