Двух лишенных прав жителей области поймали на повторном нетрезвом вождении (видео)

Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности двух водителей за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщается в «Инстаграме» областной ГАИ.

Одного из водителей остановили на улице Гвардейской в поселке Янтарном. 46-летний мужчина, лишенный водительских прав, с признаками опьянения управлял автомобилем «Опель». На требование сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин ответил отказом.

Второй нарушитель был остановлен в Светлогорске на улице Железнодорожной. Водитель 1989 года рождения управлял автомобилем марки «Хонда» в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым водительских прав.

Оба водителя привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.