Прокуратура: власти Гурьевска незаконно выделили 55 участков вокруг пруда Чистого

Власти Гурьевского района незаконно выделили физическим лицам 55 участков вокруг пруда Чистого в поселке Большое Исаково. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки, которую инициировало областное правительство, выяснилось, что пруд Чистый является водным объектом общего пользования, доступ к которому должен быть у всех граждан РФ. При этом прокуратурой выявлено 55 земельных участков в собственности 14 физических лиц, границы которых расположены в непосредственной близости от пруда.

«Нахождение земельных участков в границах береговой полосы водного объекта в частном пользовании влечет нарушение прав неограниченного круга лиц на доступ к водному объекту и его свободное пользование», — заявили в прокуратуре.

Главе администрации Гурьевска направлено представление. Кроме этого, в суд направлено 14 исковых заявлений к администрации и физическим лицам об оспаривании договоров аренды и права собственности на земельные участки.