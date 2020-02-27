Жительница Светлого осталась без полумиллиона рублей после звонка мошенника

Полиция пытается установить личность мошенника, который с помощью телефонного звонка сумел украсть у жительницы Светлого почти полмиллиона рублей. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД.

Как отметили в ведомстве, накануне 45-летней потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка, в котором женщина оформляла кредитную карту. Злоумышленник сообщил, что была зафиксирована попытка снятия денег со счета, и убедил озвучить ему все реквизиты карты и код из смс-сообщения. После этого и произошло списание 470 тыс. руб.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».