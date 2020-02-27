Полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом прохожего у школы №6 (видео)

В Калининграде полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на прохожего. В среду, проходя мимо школы № 6 на ул. Батальной, злоумышленник нанес резаную рану мужчине, причинив его здоровью тяжкий вред. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Приметы подозреваемого: мужчина 35-45 лег, европейской внешности, рост около 170-175 см, среднего телосложения.
Был одет: шапка светлого цвета, куртка (спецовка со светоотражающими полосками) темного цвета, джинсы синего цвета. Рюкзак темного цвета. Возможно, страдает психическими расстройствами.
Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-402, 552-403 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного).
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