Жительница Нестерова требует с больницы 1,2 млн рублей за незамеченный перелом

Жительница Нестерова подала в суд на районную больницу с требованием компенсировать моральный вред в связи с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщает пресс-служба Нестеровского районного суда.



Женщина указала, что в январе 2019 года обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боль в ноге после падения. Ей диагностировали ушиб и дали рекомендации по его лечению, однако лучше не стало, и в марте женщина снова обратилась к врачу, когда уже не могла ходить. Однако ей вновь был поставлен неверный диагноз. В апреле 2019 года в другом медицинском учреждении у истицы обнаружили несросшийся перелом, а в дальнейшем провели операцию по замене сустава.

Экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг при обращении женщины в Нестеровскую районную больницу. В связи с изложенным истица просит взыскать с больницы в качестве компенсации причиненного ей морального вреда 1 200 000 рублей. Судебное заседание назначено на 4 марта 2020 года.