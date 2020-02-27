Жительница Нестерова требует с больницы 1,2 млн рублей за незамеченный перелом

Жительница Нестерова требует с больницы 1,2 млн рублей за незамеченный перелом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Жительница Нестерова подала в суд на районную больницу с требованием компенсировать моральный вред в связи с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщает пресс-служба Нестеровского районного суда.

Женщина указала, что в январе 2019 года обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боль в ноге после падения. Ей диагностировали ушиб и дали рекомендации по его лечению, однако лучше не стало, и в марте женщина снова обратилась к врачу, когда уже не могла ходить. Однако ей вновь был поставлен неверный диагноз. В апреле 2019 года в другом медицинском учреждении у истицы обнаружили несросшийся перелом, а в дальнейшем провели операцию по замене сустава.

Экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг при обращении женщины в Нестеровскую районную больницу. В связи с изложенным истица просит взыскать с больницы в качестве компенсации причиненного ей морального вреда 1 200 000 рублей. Судебное заседание назначено на 4 марта 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter