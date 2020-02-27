Житель Гусева отправлял покупателям посылки с камнями и мукой вместо техники

Гусевчанин больше года продавал в интернете технику, отправляя вместо неё камни и соль, сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.



По версии следствия, с октября 2018 года по февраль 2019 года мужчина размещал интернете объявления о продаже процессоров, видеокарт и квадрокоптеров. После получения денег вместо обещанной техники он отправлял почтой посылки с различными товарами, среди которых были камни, мука, соль, сода, питьевая вода и даже неисправная магнитола.

Таким образом, обвиняемый завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 190 000 рублей. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ (12 эпизодов) как мошенничество. Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 10 марта 2020 года.