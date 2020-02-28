Из-за смерти обварившегося кипятком в ОВД калининградца задержан экс-полицейский

В Калининграде в отношении бывшего начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району возбуждено уголовное дело. Экс-старший лейтенант полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



По версии следствия, вечером 19 октября 2019 года в специальное помещение для содержания задержанных лиц отдела полиции за мелкое хулиганство помещен 36-летний калининградец. Ночью 20 октября подозреваемый находился на службе и достоверно знал, что повреждена система отопления, поэтому горячая вода из трубы поступает в камеру, куда поместили задержанного. Однако на протяжении примерно получаса он продолжал содержать мужчину в указанном помещении, считают следователи. Утром 20 октября 2019 года от полученных обширных ожогов калининградец умер больнице.

«В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, от дачи показаний он отказался. Следствие рассматривает вопрос об избрании бывшему полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Ход расследования данного уголовного дела контролируется лично руководителем следственного управления Дмитрием Бочаровым. 28 февраля на приеме у Бочарова побывала мать погибшего калининградца. Глава ведомства поручил подчиненным в сжатые сроки завершить расследование уголовного дела и направить его в суд.

«Ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД по Московскому району были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, в Калининграде в ночь на 20 октября в отделе полиции № 2 после задержания погиб 36-летний Иван Вшивков. По официальной версии, мужчина повредил видеокамеру, а затем сломал батарею и обварился, но родственники в это не верят. Тогда СК возбудил дело о халатности, после чего двух сотрудников отдела полиции, где получил ожоги Вшивков, уволили.

Ранее члены ОНК Калининградской области Александр Вавилов и Герман Урыков порекомендовали начальнику регионального УМВД Игорю Илларионову провести проверки всех отделов полиции. В частности, начальнику отдела, где получил ожоги Вшивков, члены ОНК посоветовали заменить глухие двери на решетчатые.