Алиханов отправляет в Балтийск «специалиста» из-за земельных махинаций

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил отправить в Балтийск в командировку «специалиста», который поможет разобраться там с земельными махинациями. Об этом глава области заявил в пятницу, 28 февраля, во время оперативного совещания.

По данным чиновника, в 2016 году в Балтийске на участках под огороды стали строить сараи, а затем переводили землю под индивидуальное жилищное строительство и продавали. Для приостановки сделок власти области обратились в Росреестр. При этом местных чиновников попросили обратиться в суд. Ничего из этого не дало результатов.

«Попрошу кадровую службу нашу вместе с правовым управлением определить специалиста, которого мы определим Сергею Викторовичу (глава Балтийска Сергей Мельников — прим. „Нового Калининграда“), если он согласится, заместителем по юридическим вопросам», — заявил Алиханов.