Алиханов отправляет в Балтийск «специалиста» из-за земельных махинаций

Алиханов отправляет в Балтийск «специалиста» из-за земельных махинаций
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил отправить в Балтийск в командировку «специалиста», который поможет разобраться там с земельными махинациями. Об этом глава области заявил в пятницу, 28 февраля, во время оперативного совещания.

По данным чиновника, в 2016 году в Балтийске на участках под огороды стали строить сараи, а затем переводили землю под индивидуальное жилищное строительство и продавали. Для приостановки сделок власти области обратились в Росреестр. При этом местных чиновников попросили обратиться в суд. Ничего из этого не дало результатов.

«Попрошу кадровую службу нашу вместе с правовым управлением определить специалиста, которого мы определим Сергею Викторовичу (глава Балтийска Сергей Мельников — прим. „Нового Калининграда“), если он согласится, заместителем по юридическим вопросам», — заявил Алиханов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter