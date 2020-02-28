С жителя Правдинска, повредившего топором чужую машину, взыскали ущерб

Суд обязал жителя Правдинска возместить ущерб за машину, которую до этого он повредил топором. Такую информацию сообщили в пресс-службе Правдинского районного суда.



Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в июне 2019 года, когда в одном из поселков горожанин подошел к припаркованному на домовой территории «Хёндаю Солярис» и начал бить по машине топором. Однако уголовное дело на него прекратили, поскольку дебошир помирился с владельцем машины.

В суд обратилась страховая компания «Согласие» с требованием взыскать сумму компенсации с ответственного. Поскольку фирма уже выплатила пострадавшему 131,5 тыс. рублей, суд взыскал с ответчика в счет выплаченного страхового возмещения материальный ущерб в том же размере. Решение вступило в законную силу.