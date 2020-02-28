Житель Светлого украл мобильник у незнакомки под предлогом звонка сыну

В Светлом 37-летний местный житель украл мобильник у незнакомки, заявив, что ему надо срочно позвонить якобы пропавшему сыну. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, женщина находилась в продуктовом магазине, когда к ней подошел незнакомый горожанин и попросил телефон, чтобы позвонить сыну. Житель области объяснил, что его ребенок не вернулся из школы. В процессе «разговора с сыном» мужчина вышел из магазина и убежал. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавшую и установили приметы похитителя. Преступника задержали, после чего он рассказал, что мобильник украл для своего пользования. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.