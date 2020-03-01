УМВД: в розыск объявлен 33-летний мужчина, подозреваемый в краже (фото)

Гурьевская полиция устанавливает местонахождение 33-летнего Артура Лабзы. Полицейские проверяют его на причастность к хищению имущества из квартиры калининградца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



«Как заявил потерпевший, он познакомился с разыскиваемым в одном из ночных клубов, после чего новый знакомый напросился к нему домой продолжать распитие алкоголя, а когда хозяин уснул, вынес вещи, среди которых оказался телевизор», — говорится в релизе.