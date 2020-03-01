УМВД: в розыск объявлен 33-летний мужчина, подозреваемый в краже (фото)

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Гурьевская полиция устанавливает местонахождение 33-летнего Артура Лабзы. Полицейские проверяют его на причастность к хищению имущества из квартиры калининградца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Как заявил потерпевший, он познакомился с разыскиваемым в одном из ночных клубов, после чего новый знакомый напросился к нему домой продолжать распитие алкоголя, а когда хозяин уснул, вынес вещи, среди которых оказался телевизор», — говорится в релизе.

Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Артур Лабза, просьба сообщите в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (401-51) 3-07-69,3-07-68 (дежурная часть), 89118586025 (уголовный розыск), либо 02.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД

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