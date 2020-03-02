Калининградец пытался провезти через границу 1,5 тыс. пачек сигарет «для друга» (фото)

В Советске на МАПП была выявлена очередная попытка контрабанды сигарет в Литву. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

Житель Калининграда, который направлялся в Литву на своем автомобиле «Шевроле», заявил таможенникам, что не везет товары, подлежащие обязательному письменному декларированию или сокрытые от таможенного контроля. Однако было принято решение отправить машину на досмотр. Оказалось, что в конструктивных полостях транспортного средства спрятаны 1 570 пачек сигарет марки «Jin Ling».

Калининградец признался, что сигареты вез в Каунас «для своего друга» и умышленно сокрыл их от таможенного контроля.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара …»). Табачные изделия и автомобиль изъяты.