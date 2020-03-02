В Балтийске осудили жителя Зеленоградска, подарившего своей знакомой марихуану

Балтийский городской суд приговорил к 6,5 годам колонии 25-летнего жителя Зеленоградска, который подарил своей знакомой наркотики. Такое решение в понедельник, 2 марта, «Новому Калининграду» сообщили в его пресс-службе.



Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в мае 2019 года, когда мужчина передал своей знакомой не менее 0,02 грамма марихуаны. Сообщается, что за месяц до этого — в апреле прошлого года — неизвестный предложил ему заняться распространением наркотиков, передавая их в специальных «тайниках». Тогда горожанин нашел «закладку» с не менее 1,7 граммами метамфетамина и попытался продать их потенциальному покупателю, однако в момент передачи 2 тысяч рублей за «товар» его задержали правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств«, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор до настоящего времени не обжалован.