В Советске 4 общеобразовательные организации нарушили закон об экстремизме

Четыре общеобразовательные организации Советска нарушили закон о противодействии экстремизму, сообщает в понедельник, 2 марта, пресс-служба областной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, во время проверки в учреждениях обнаружилось отсутствие контентной фильтрации на компьютерах в кабинетах информатики. Кроме того, в библиотеках учреждений не производилась сверка библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директоров общеобразовательных организаций внесено 4 представления об устранении нарушений закона с требованием о привлечении лиц, допустивших нарушения, к дисциплинарной ответственности. В настоящий момент требования находятся на рассмотрении.